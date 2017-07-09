Футболист "Аякса" едва не умер на поле (видео)

Футболист амстердамского «Аякса» Абделхак Нури едва не погиб во время выездного товарищеского матча с немецким «Вердером». Инцидент произошел на 72-й минуте встречи, когда 20-летний полузащитник финалистов Кубка Европы внезапно лег на газон и потерял сознание, как пишет "Газета.ru".

Выбежавшие на поле врачи были вынуждены применить дефибриллятор — электроимпульсный прибор, который используется при нарушениях сердечного ритма. К футболисту подъехала карета скорой помощи, однако чуть позже на поле приземлился медицинский вертолет, куда перенесли молодого спортсмена.

Вертолет затем доставил Нури в госпиталь, где впоследствии сердечный ритм был приведен в норму.

Читайте такжеОтец Жозе Моуриньо умер на 80-м году жизни

На данный момент состояние игрока стабилизировалось, и он находится под присмотром медиков.

Товарищеский матч с «Вердером», в котором немецкий клуб вел со счетом 2:1, так и не был завершен.

Официальный твиттер клуба сообщает, что спортсмена поддерживают в состоянии сна для наиболее эффективного лечения.