Президент львовских "Карпат" рассказал о том, как хотел купить Месси

Президент львовских "Карпат" Петр Дыминский в интервью Sport Arena рассказал о том, как хотел купить Лионеля Месси, когда тот выступал еще за юношескую сборную Аргентины.

"Был чемпионат мира среди юношеских команд. Я тогда впервые увидел Месси. Я тогда позвонил одному знакомому и говорю:" Слушай, тут мальчик есть. Если есть возможность, я бы его купил миллионов так за три".

Он мне на следующий день перезвонил и говорит: "Петр Петрович, ты опоздал. Этого мальчика несколько лет назад "Барселона" купила за 10 миллионов!", – рассказал Петр Дыминский.

Напомним, Месси перешел в молодежную команду "Барселоны" в 2000 году в возрасте 13 лет.