Месси заплатит штраф 252 тысячи евро вместо тюремного заключения
Один день предполагаемой тюрьмы обойдется ему в 400 евро.
Лидер испанской "Барселоны" Лионель Месси должен заплатить 252 тысячи евро в качестве альтернативы тюремному заключению на 21 месяц, сообщает BBC.
Такое решение принял испанский суд, оценивший каждый день тюремного срока форварда в 400 евро.
Ранее отец Лео Хорхе уже уплатил вместо заключения за решетку сроком в 15 месяцев штраф в 180 тысяч евро.
Напомним, что Лионель и Хорхе Месси были признаны виновными судом по делу о неуплате 4,1 миллиона налогов в период с 2007-го по 2009 год. Их обвиняли в использовании налоговых лазеек в Белизе и Уругвае, через которые они направляли доходы, полученные с имиджевых прав.
Испанское законодательство допускает возможность условности тюремного срока, если он меньше 24 месяцев.
Несколько дней назад "Барселона" сообщила о договоренности с Месси о продлении контракта до 2021 года.