Месси заплатит штраф 252 тысячи евро вместо тюремного заключения

Лидер испанской "Барселоны" Лионель Месси должен заплатить 252 тысячи евро в качестве альтернативы тюремному заключению на 21 месяц, сообщает BBC.

Такое решение принял испанский суд, оценивший каждый день тюремного срока форварда в 400 евро.

Ранее отец Лео Хорхе уже уплатил вместо заключения за решетку сроком в 15 месяцев штраф в 180 тысяч евро.

Напомним, что Лионель и Хорхе Месси были признаны виновными судом по делу о неуплате 4,1 миллиона налогов в период с 2007-го по 2009 год. Их обвиняли в использовании налоговых лазеек в Белизе и Уругвае, через которые они направляли доходы, полученные с имиджевых прав.

Испанское законодательство допускает возможность условности тюремного срока, если он меньше 24 месяцев.

Несколько дней назад "Барселона" сообщила о договоренности с Месси о продлении контракта до 2021 года.