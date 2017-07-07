"Милан", "Эвертон", "Атлетик" и другие возможные соперники "Александрии" и "Олимпика"

Донецкий "Олимпик" и "Александрия" узнали потенциальных соперников в квалификации Лиги Европы. Как сообщает "Футбол 24", оба украинских клуба, которые будут начинать борьбу в турнире с этого раунда, будут несеянными.

Полный список потенциальных соперников "Олимпика" и "Александрии" выглядит следующим образом (жеребьевка стадии состоится 14 июля):

Атлетик (Испания), Фенербахче (Турция), Спарта (Чехия), Милан (Италия), ПСВ (Нидерланды), Брага (Португалия), Гент (Бельгия), ПАОК (Греция), Бордо (Франция), Эвертон (Англия), Марсель (Франция), Динамо Загреб (Хорватия), Фрайбург (Германия), Аустрия (Австрия), Панатинаикос (Греция), Маритиму (Португалия), Сьон (Швейцария), Маккаби Тель-Авив (Израиль)/КР (Исландия), Галатасарай (Турция)/Эстерсунн (Швеция), Астра (Румыния)/Зира (Азербайджан), Митьюлланд (Дания)/Ференцварош (Венгрия), Хайдук (Хорватия)/Левски (Болгария), Динамо Минск (Беларусь)/Работнички (Македония), Лех (Польша)/Хеугесунн (Норвегия), Аполлон (Кипр)/Заря (Молдова), ХИК (Финляндия)/Шкендия (Македония), Млада Болеслав (Чехия)/Шемрок Роверс (Ирландия).

Среди возможных вариантов для украинских команд отсутствуют российские клубы "Зенит" и "Краснодар", поскольку УЕФА по понятным причинам разводит клубы обеих стран при жеребьевках.

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сыграют "Олимпик" и "Александрия", состоятся 27 июля и 3 августа.