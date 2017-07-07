Даты матчей "Шахтера" и "Динамо" в 1-м туре УПЛ снова перенесли

Как сообщил официальный сайт украинской Премьер-лиги, поединки с участием "Шахтера" и "Динамо" в 1-м туре сезона 2017/18 состоятся не в среду, 19 июля, а на день раньше, во вторник.

Причиной является ходатайство ФК «Динамо» и письмо ФК «Шахтер», которые просили перенести матчи соответственно «Динамо» – «Черноморец» и «Ворскла» – «Шахтер» с 19-го на 18 июля.

Дирекция УПЛ решила дать согласие на просьбу обоих клубов-грандов.

Пока не известно, было ли учтено мнение других команд-участниц этих поединков - «Черноморца» и «Ворсклы».

Журналист, сотрудник ФК «Ворскла» Евгений Гресь написал на своей странице в Facebook: "Ждали месяц дату игры. Дождались. Составили план подготовки. И тут - без нас нас женили. Завтра Динамо и Шахтер вообще решат перенести свои матчи на более поздний срок..."