Форвард Мбокани попадет в заявку "Динамо" на сезон, а молодой Яремчук покинет команду

Футбольное сообщество вчера всколыхнула новость о том, что Дьемерси Мбокани отсутствует в заявке "Динамо" на сезон-2017/18. Как удалось выяснить сайту "Динамомания", это было связано с чисто техническими моментами, и сегодня либо в понедельник форвард будет заявлен за клуб.

Мбокани уже принял участие в двух контрольных матчах "Динамо", в одном из которых провел победный мяч - первый за три года в составе киевлян.

А вот молодого украинского форварда Романа Яремчука в сезоне 2017/18 в команде не будет. По информации СМИ, Роман отправится в новую аренду. Клуб, куда перейдет футболист, пока уточняется.

Зимой Яремчук вернулся в Киев из аренды в "Александрии", где провел достаточно сильный период, однако в основном составе "Динамо" закрепиться не сумел, не забив во второй части сезона ни одного мяча. Не исключено, что Роман вновь окажется в "Александрии", которой скоро предстоит выступление в еврокубках.