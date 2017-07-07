Михайленко назначен главным тренером СК "Днепр-1"

Главным тренером СК "Днепр-1" назначен уже бывший наставник "Днепра" Дмитрий Михайленко, а его помощниками станут Артем Куслий, Валерий Городов и Евгений Барышников. Об этом заявил почетный президент нового клуба Юрий Береза, сообщает Трибуна.

Кроме того, в составе "Днепра-1" нашлось место трем ветеранам "Днепра" - в заявке числятся защитники Евгений Чеберячко и Владимир Полевой, а также полузащитник Сергей Кравченко.

Напомним, по итогам минувшего сезона "Днепр" занял 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги и формально выбыл в Первую лигу. Однако санкции ФИФА понизили команду еще на один дивизион. Во Второй лиге также начнет играть "Днепр-1", который должен стать альтернативой для болельщиков.