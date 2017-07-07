Суд отклонил апелляцию Платини на 4-летнюю дисквалификацию

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию бывшего главы УЕФА Мишеля Платини по поводу его четырехлетнего отстранения от футбольной деятельности, сообщает ВВС.

62-летний экс-функционер считал, что решение о применении в его адрес 4-летнего запрета на работу, связанную с футбольной деятельностью, является крайне суровым и просил пересмотреть его.

Однако в итоге швейцарский суд не счел доводы Платини убедительными и оставил в силе предыдущее наказание.

Напомним, в мае минувшего года Спортивный арбитражный суд Лозанны вынес окончательный вердикт в отношении Платини, уменьшив ему срок 6-летней дисквалификации до 4 лет. Первоначально же к французу была применена 8-летняя дисквалификация.

После этого Платини заявил о своем уходе с должности президента УЕФА, которую впоследствии занял словенец Александер Чеферин.

Отметим, что свое наказание Платини получил за получение транша от ФИФА в 2011 году в размере 2 миллионов швейцарских франков. Данный денежный перевод, несмотря на все доводы Платини, был признан незаконным, за что француз, как и экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер, схлопотал наказание.