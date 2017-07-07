"Шахтер" и "Динамо" проведут первые матчи в УПЛ в среду

Украинская футбольная Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей 1-го тура нового сезона. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Первые четыре поединка нового сезона состоятся в воскресенье, 16 июля. Еще два матча - с участием донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" перенесены на среду, 19 июля. Горняки отправятся в Полтаву на встречу с "Ворсклой", а "бело-синие" примут дома "Черноморец".

Перенос игр грандов связан с проведением матча за Суперкубок Украины ("Шахтер" - "Динамо"), который состоится в Одессе 15 июля, начало - в 20.30.

УПЛ. 1-й тур

16 июля (воскресенье)

"Карпаты" — "Зирка" 17:00

"Мариуполь" — "Верес" 17:00

"Александрия" — "Олимпик" 19:30

"Заря" — "Сталь" 19:30

19 июля (среда)

"Ворскла" — "Шахтер" 19:00

"Динамо" — "Черноморец" 19:00