Уимблдон лишился одной из главных фавориток: 3-я ракетка мира Плишкова выбыла во втором круге

На центральном корте Уимблдона состоялся поединок, который определил соперницу Леси Цуренко в третьем круге.

Одна из главных фавориток соревнований чешка Каролина Плишкова проиграла словацкой теннисистке Магдалене Рыбариковой - 6:3, 5:7, 2:6.

Интересно, что теннисистки впервые встречались лицом к лицу на профессиональном уровне.

Чешско-словацкое дерби завершилось сенсацией - дальше идет 87-я ракетка мира Рыбарикова, которыя обыграла 3-й номер WTA Плишкову.

Магдалена Рыбарикова станет следующей соперницей украинской теннисистки Леси Цуренко. Напомним, что сегодня украинка, занимающая 35-е место в рейтинге лучших теннисисток мира, впервые в своей карьере преодолела второй круг на Уимблдоне.