Во время футбольного матча в Малави произошла ужасная трагедия с человеческими жертвами

Ужасное происшествие случилось в столице Малави – Лилонгве.

Как сообщает Reuters, в результате давки на национальном стадони "Бигну" в столице Малави – Лилонгве – погибли 8 человек, среди них семеро детей.

Трагедия случилась накануне товарищеского матча между командами Насья Биг Буллетс и Сильвер Страйкерс. Людей начали впускать на стадион с 3-часовой задержкой. К этому моменту собралось уже несколько тысяч болельщиков, в результате чего случилась давка.

Сообщается, что количество жертв еще будет расти. Поединок проводился по случаю 53-й годовщины независимости Малави.