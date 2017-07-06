Во время футбольного матча в Малави произошла ужасная трагедия с человеческими жертвами
19:16, 06 июля 2017Футбол
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Смертельная давка образовалась на матче по случаю празднования годовщины независимости Малави.
Трагедия на стадионе унесла жизни по меньшей мере 8 человек / PM News Nigeria
Ужасное происшествие случилось в столице Малави – Лилонгве.
Как сообщает Reuters, в результате давки на национальном стадони "Бигну" в столице Малави – Лилонгве – погибли 8 человек, среди них семеро детей.
Трагедия случилась накануне товарищеского матча между командами Насья Биг Буллетс и Сильвер Страйкерс. Людей начали впускать на стадион с 3-часовой задержкой. К этому моменту собралось уже несколько тысяч болельщиков, в результате чего случилась давка.
Сообщается, что количество жертв еще будет расти. Поединок проводился по случаю 53-й годовщины независимости Малави.
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