Милевский подписал контракт с "Динамо" из Беларуси

32-летний украинский нападающий Артем Милевский подписал контракт с клубом из Беларуси - "Динамо" (Брест), сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение Милевского с "Динамо" рассчитано на полтора года.

В Брест украинец перебрался как свободный агент – на этой неделе контракт с ним разорвал российский "Тосно".

Напомним, Артем Милевский провел лучшие годы карьеры в киевском "Динамо", за которое сыграл 229 матчей, забив 80 голов. В футболке киевлян Милевский трижды выигрывал чемпионат Украины, четырежды — Кубок Украины и доходил до полуфинала Лиги Европы.

Кроме того, в 2006-2012 годах Милевский также вызывался и в национальную сборную Украины, в футболке которой провел 50 матчей и забил 8 голов, сыграв на чемпионате мира-2006 и Евро-2012.

После отъезда из Киева в 2013 году Милевский выступал за турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию" и российский "Тосно", но нигде не задерживался дольше, чем на год.

Милевский родился и вырос в Беларуси, но на профессиональном уровне никогда не выступал на исторической родине.

Брестское "Динамо" занимает 10-е место после 15 туров текущего розыгрыша чемпионата Беларуси.