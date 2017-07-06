Киевское "Динамо" выиграло суд у НБУ

Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию НБУ и «Приватбанка», которые требовали отменить решение окружного суда Киева о разблокировании счетов киевского «Динамо».

Также судья постановил, что президент клуба Игорь Суркис не связан с экс-владельцами банка, а «Динамо» не заключало экономически необоснованных договоров с «Приватбанком», сообщает Finbalance.

Ранее сообщалось, что из-за запрета в клубе есть проблемы с выплатой зарплат за май, а Игорь Суркис заявил, что Нацбанк «распространяет ложную информацию, умышленно манипулируя общественным мнением».