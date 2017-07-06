Сборная Украины по футболу добилась прогресса, взлетев на 12 позиций в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Украины по футболу в обновленном рейтинге ФИФА улучшила свои позиции, поднявшись сразу на 12 строчек. Команда Андрея Шевченко по итогам июня занимает 25-е место, тогда как месяц назад располагалась на 37-й строчке. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Такой рост стал возможным благодаря выездной победе в отборочном турнире чемпионата миру-2018 над сборной Финляндии. Перед этим матчем, напомним, «сине-желтые» уступили в спарринге Мальте, но ФИФА заявила, что не будет считать командам очки за ту встречу.

В первой десятке рейтинга никаких изменений не произошло – список топ-команд возглавляет Германия. За ней следуют Бразилия, Аргентина, Португалия и Швейцария. В десятке также Польша, Чили, Колумбия, Франция и Бельгия.

Ближайшими матчами сборной Украины в квалификации чемпионата мира в России будет встреча против Турции (2 сентября, Харьков) и выездная встрача с Исландией (5 сентября).