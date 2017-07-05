Лондонский "Арсенал" сделал самую дорогую покупку в своей истории

Лондонский "Арсенал" сообщил о приобретении форварда французского "Лиона" Александра Ляказетта. Информация размещена на официальном сайте "Канониров".

Ранее неоднократно сообщалось об интересе к нападающему со стороны лондонского клуба. В итоге, Ляказетт, который в минувшем сезоне забил 28 мячей в 30 матчах чемпионата Франции, теперь игрок лондонского клуба.

СМИ сообщают, что этот трансфер, который стал первым для "Арсенала" в нынешнее межсезонье, обошелся лондонцам в 52 миллиона фунтов с учетом бонусов. Без них же англичане заплатят 46,5 миллиона фунтов. Если эта информация правдивая, то 26-летний Ляказетт стал самым дорогим приобретением в истории "Арсенала". Предыдущий рекорд принадлежал немцу Месуту Езилу, который перешел в "Арсенал" из "Реала" в 2013 году.