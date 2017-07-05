Криштиану Роналду получает 400 тысяч евро за пост в инстаграме
17:25, 05 июля 2017Футбол
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Футболист "Реала" уступил в рекламном рейтинге лишь звездам шоу-бизнеса Селене Гомес и Ким Кардашьян.
Криштиану Роналду зарабатывает 400 тысяч евро за один пост в инстаграме / CR7
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду занял третье место среди знаменитостей, зарабатывающих на рекламных постах в инстаграме.
Это стало известно в ходе исследования, проведенного британской компанией Hopper.
Игрок получает 400 тысяч евро за каждую свою фотографию, размещенную в социальной сети Instagram. На данный момент на него подписаны 106 миллионов пользователей.
Больше Роналду своим имиджем в этой сети зарабатывают только американская актриса и певица Селена Гомес (550 тысяч евро за пост) и американская фотомодель Ким Кардашьян (500 тысяч). Об этом сообщает 101greatgoals.
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