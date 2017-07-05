Криштиану Роналду получает 400 тысяч евро за пост в инстаграме

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду занял третье место среди знаменитостей, зарабатывающих на рекламных постах в инстаграме.

Это стало известно в ходе исследования, проведенного британской компанией Hopper.

Игрок получает 400 тысяч евро за каждую свою фотографию, размещенную в социальной сети Instagram. На данный момент на него подписаны 106 миллионов пользователей.

Больше Роналду своим имиджем в этой сети зарабатывают только американская актриса и певица Селена Гомес (550 тысяч евро за пост) и американская фотомодель Ким Кардашьян (500 тысяч). Об этом сообщает 101greatgoals.