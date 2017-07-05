Львовские "Карпаты" подписали испанского легионера

Марио Аркес Бласко до этого играл в третьем дивизионе испанского чемпионата.

Испанский полузащитник Марио Аркес Бласко стал игроком львовских "Карпат". Об этом сообщил официальный twitter львовян. Читайте такжеЛьвовские "Карпаты" подписали игрока мадридского "Атлетико"25-летний хавбек играл в прошлом сезоне за испанский "Алькояно" в третьем эшелоне испанского футбола. Срок действия соглашения, стоимость трансфера и зарплата испанского легионера не разглашаются.

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