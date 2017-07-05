Львовские "Карпаты" подписали испанского легионера
16:00, 05 июля 2017Футбол
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Марио Аркес Бласко до этого играл в третьем дивизионе испанского чемпионата.
Марио Аркес Бласко - новый игрок "Карпат" / twitter.com/FCKarpatyLviv
Испанский полузащитник Марио Аркес Бласко стал игроком львовских "Карпат". Об этом сообщил официальный twitter львовян.
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Срок действия соглашения, стоимость трансфера и зарплата испанского легионера не разглашаются.
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