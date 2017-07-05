Определился потенциальный клуб-претендент на Милевского

15:12, 05 июля 2017
Футбол
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32-летний нападающий, вероятно, вновь будет играть в Беларуси.  

Артем Милевский / ФК

Брестское "Динамо" может стать новым клубом украинского нападающего Артема Милевского, сообщает "Прессбол".

По информации портала, 32-летний футболист может заключить контракт с клубом из Беларуси уже в ближайшее время.

Накануне агент украинского нападающего Артема Милевского Александр Панков рассказал о том, куда может перейти его клиент. 

"Артем хочет поиграть в Европе. Также возможно возвращение в Беларусь. В ближайшие два-три дня должна наступить ясность", - заявил он.

Напомним, вчера стало известно, что Милевский больше не является игроком российского "Тосно". Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Также агент заявлял о том, что его клиент мечтает вернуться в киевское "Динамо". В октябре 2016 года Милевский признавался, что готов снова выступать в бывшем клубе.

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Теги: #футбол#Беларусь#Милевский