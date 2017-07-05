Клуб "Барселона" заявил, что Месси будет выступать за команду до 2021 года

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжит выступать за каталонский клуб.

«Барселона» на своем официальном сайте объявила о договоренности по поводу продления контракта с 30-летним аргентинцем до 2021 года. Месси официально подпишет соглашение, когда вернется из отпуска.

Ранее сообщалось, что в контракте будет прописана опция выкупа за 300 миллионов евро.

На данный момент форвард находится в отпуске вместе со своей женой. Как сообщал УНИАН, 30 июня Месси сыграл свадьбу в Аргентине.