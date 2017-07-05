Клуб "Барселона" заявил, что Месси будет выступать за команду до 2021 года
13:06, 05 июля 2017Футбол
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Новый контракт будет подписан после завершения отпуска Месси.
Месси в "Барселоне" до 2021 года / facebook.com/fcbarcelona
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжит выступать за каталонский клуб.
«Барселона» на своем официальном сайте объявила о договоренности по поводу продления контракта с 30-летним аргентинцем до 2021 года. Месси официально подпишет соглашение, когда вернется из отпуска.
Ранее сообщалось, что в контракте будет прописана опция выкупа за 300 миллионов евро.
На данный момент форвард находится в отпуске вместе со своей женой. Как сообщал УНИАН, 30 июня Месси сыграл свадьбу в Аргентине.
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