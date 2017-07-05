Легенда "МЮ" Руни перейдет в "Эвертон" до конца недели - английские СМИ

До конца этой недели в Англии может состояться громкий футбольный трансфер. СМИ, сообщают, що клуб "Эвертон" ведет активные переговоры о переходе форварда "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни.

Газета The Sun обладает большей конкретикой. По сведениям ее источников, "МЮ" и "Эвертон" пришли к согласию относительно всех условий перехода, и о сделке будет официально объявлено до конца этой недели.

По данным таблоида, Уэйн Руни принял решение, посовещавшись со своей женой Колин и другими членами семьи. Кроме того, Руни имел выгодное предложение из Китая, но не захотел срывать свою семью так далеко.

Уэйн Руни является лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Юнайтед".

Руни перешел из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед" в 2004 году в 18-летнем возрасте. С тех пор Уэйн сыграл за манкунианцев 559 матчей, в которых забил 253 гола (на два больше, чем у Бобби Чарльтона, который долгое время был рекордсменом клуба).

Разговоры о смене места работы Руни начались после прихода Жозе Моуриньо, который никак не мог найти для капитана подходящую позицию на поле. Сам форвард заявлял, что в Англии может перейти только в один клуб - "Эвертон".