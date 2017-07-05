В переговорах о трансфере Ярмоленко в "Рому" возникла неожиданная проблема

"Динамо" готово продать в "Рому" полузащитника Андрея Ярмоленко, но римлянам остается решить вопрос с зарплатой украинского игрока.

Как утверждает итальянское издание Football Italia по ссылкой на телеканал Sportitalia, римский клуб сделал запрос в "Динамо" относительно покупки ведущего футболиста "бело-синих" и добавляет, что киевляне якобы готовы расстаться со своим лидером за 17 миллионов евро плюс бонусы.

Однако камнем преткновения для осуществления трансфера являются требования самого Ярмоленко по зарплате – якобы он хочет получать 3 миллиона евро в год, не считая бонусов.

Эта сумма больше, чем может себе позволить "Рома", так что либо украинец пойдет на уступки, либо сделка, с большой долей вероятности, не состоится.

Отмечается, что хотя стороны пока не сошлись по некоторым деталям сделки, прямо сейчас оба клуба и агенты Ярмоленко работают над тем, чтобы прийти к решению.

27-летний Андрей Ярмоленко выступает за первую команду "Динамо" с 2008 года и занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров клуба за историю.

СМИ уже неоднократно писали об интересе к Ярмоленко со стороны разных клубов, но каждый раз сделки срывались. Действующий контракт Ярмоленко с "Динамо" истекает летом 2020 года.