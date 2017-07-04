Скандальный форвард Милевский вновь остался без клуба

Экс-нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский покидает российский клуб «Тосно», сообщил официальный сайт команды.

Российский клуб и 32-летний форвард расторгли отношения по взаимному согласию сторон.

В составе «Тосно» 32-летний украинский нападающий провел 18 матчей минувшего сезона, 17 из которых – в первенстве России среди команд клубов ФНЛ (второй по силе дивизион), и один – в Кубке России, против московского «Локомотива». Результативными действиями Милевский не отличился.

По итогам сезона "Тосно" вышел в российскую Премьер-лигу.

Это уже не первый случай, когда Милевский в своей карьере оказывается без клуба. В 2014 году, после разрыва контракта с турецким "Газиантепспором" Милевский полгода находился без команды. После этого он выступал за хорватский "Сплит" и румынскую "Конкордию". За "Тосно" игрок выступал с сентября прошлого года.