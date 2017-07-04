Месси договорился с "Барселоной" о новом долгосрочном контракте
14:49, 04 июля 2017Футбол
363
Аргентинский нападающий согласовал условия контракта, который будет действовать до 2022 года.
Лионель Месси подпишет контракт с "Барселоной" до 2022 года / twitter.com
«Барселона» согласовала условия нового контракта с форвардом Лионелем Месси, сообщает sport.es.
30-летний нападающий и президент каталонцев Жозеп Бартомеу подпишут соглашение 15 июля. Все необходимые документы уже находятся в офисе «Барселоны».
Месси и клуб уже некоторое время назад обо всем договорились, но подписание контракта было отложено по двум причинам.
Во-первых, «Барселона» захотела перенести сделку в новый финансовый год, который начался 1 июля. Во-вторых, 30 июня Месси женился на Антонелле Рокуццо в родном городе Росарио.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter