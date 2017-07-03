Итальянская "Рома" ведет переговоры о покупке Ярмоленко

Итальянская «Рома» заинтересована в трансфере полузащитника киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Об этом сообщает итальянское издание AS Roma Live.

Клуб из столицы Италии провел первые переговоры, в котором определялась возможная сумма трансфера, а также наличие интереса украинского игрока к переходу в "Рому".

По словам источника, «Динамо» оценивает Ярмоленко в диапазоне от 15 до 18 миллионов евро.

Ярмоленко может стать заменой Мохаммеду Салаху, который в июне покинул стан "Волков" и перешел в английский "Ливерпуль".