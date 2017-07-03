Итальянская "Рома" ведет переговоры о покупке Ярмоленко
23:27, 03 июля 2017Футбол
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"Динамо" оценивает своего ведущего футболиста в сумму от 15 до 18 миллионов евро.
Андрей Ярмоленко заинтересовал "Рому" / dynamo.kiev.ua
Итальянская «Рома» заинтересована в трансфере полузащитника киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Об этом сообщает итальянское издание AS Roma Live.
Клуб из столицы Италии провел первые переговоры, в котором определялась возможная сумма трансфера, а также наличие интереса украинского игрока к переходу в "Рому".
По словам источника, «Динамо» оценивает Ярмоленко в диапазоне от 15 до 18 миллионов евро.
Ярмоленко может стать заменой Мохаммеду Салаху, который в июне покинул стан "Волков" и перешел в английский "Ливерпуль".
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