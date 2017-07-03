Защитник сборной Украины подписал контракт с "Ворсклой"
18:41, 03 июля 2017Футбол
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Недавний новичок сборной Николай Матвиенко будет выступать в Полтаве на правах аренды.
Николай Матвиенко будет выступать за "Ворсклу" / ФК "Ворскла"
Сегодня в Словении, где полтавская "Ворскла" проходит подготовку к сезону, защитник сборной Украины Николай Матвиенко подписал контракт, согласно которому ближайший год будет выступать за полтавчан на правах аренды. Об этом сообщает Команда1.
Утром Матвиенко уже провел первую тренировку с новой командой. Напомним, что весеннюю часть сезона один из недавних дебютантов национальной команды провел во львовских "Карпатах" — тоже на правах аренды. Основными правами на игрока владеет "Шахтер".
Первый матч за сборную Украины Николай Матвиенко провел в марте этого года против команды Хорватии.
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