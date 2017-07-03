Игроки и тренеры "Шахтера" приняли участие в импровизированной "Формуле-1" (видео)

Донецкий «Шахтер» на сборах в Германии организовал автогонки.

Ради этого главный тренер команды Паулу Фонсека отменил вечернюю тренировку. Вместо занятия «горняки» отправились на картодром, сообщает официальная страница ФК "Шахтер" в Facebook.

Все было почти как в настоящей «Формуле-1»: квалификационные заезды, аварии, яркие эмоции и море адреналина. «Оранжево-черных» разделили на три группы. Гонщики, показавшие лучшее время круга, боролись за звание самого быстрого в решающем заезде.

По итогам предварительных соревнований в финал пробились главный тренер дончан Паулу Фонсека, его ассистенты Тиагу Леал и Педру Морейра, игроки Андрей Пятов, Олег Кудрик, Богдан Бутко, Алан Патрик, Александр Зубков, главный администратор Виталий Хлывнюк, массажист Сергей Андрющенко и физиотерапевт Иван Баштовой.

Все шло к победе защитника «Шахтера» и сборной Украины Богдана Бутко - за него болела вся украинская часть команды. Но буквально на последнем круге Бутко обошел Алан Патрик.

"Это было невероятно круто и очень весело, – говорит победитель турнира Алан Патрик. – Конечно, я счастлив, что выиграл! Соперники - очень серьезные ребята. В Бразилии я часто с друзьями ездил кататься на картах, поэтому достаточно хорошо умею управлять ими. Теперь я получил титул самого быстрого футболиста в команде, правда, на машине. Надеюсь, 15 июля я буду держать в руках еще один трофей – Суперкубок Украины".

Напомним, 15 июля в Украине начнется футбольный сезон. В матче за Суперкубок "Шахтер" сыграет с "Динамо".