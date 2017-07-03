Киевское "Динамо" пополнится польским защитником

Киевское "Динамо" близко к подписанию новичка, которым станет защитник польского «Леха» Томаш Кендзера.

О том, что переговоры между двумя клубами близятся к завершению, сообщило издание Przeglad Sportowy.

По информации издания, «Динамо» предложило за игрока 2,5 млн евро. В ближайшее время 23-летний поляк подпишет контракт с киевским клубом.

Стороны обсуждают трансфер в Монако, где сейчас находится Игорь Суркис.

Напомним, зимой из «Леха» в «Динамо» перешел венгерский защитник Тамаш Кадар, а ранее киевляне покупали у польского клуба форварда Лукаша Теодорчика.