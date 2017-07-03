Киевское "Динамо" пополнится польским защитником
14:08, 03 июля 2017Футбол
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Игрок "Леха" Томаш Кендзера должен перейти в столичный клуб за 2,5 миллиона евро.
Поляк Томаш Кендзера вскоре может стать новым игроком "Динамо" / Cyfrasport
Киевское "Динамо" близко к подписанию новичка, которым станет защитник польского «Леха» Томаш Кендзера.
О том, что переговоры между двумя клубами близятся к завершению, сообщило издание Przeglad Sportowy.
По информации издания, «Динамо» предложило за игрока 2,5 млн евро. В ближайшее время 23-летний поляк подпишет контракт с киевским клубом.
Стороны обсуждают трансфер в Монако, где сейчас находится Игорь Суркис.
Напомним, зимой из «Леха» в «Динамо» перешел венгерский защитник Тамаш Кадар, а ранее киевляне покупали у польского клуба форварда Лукаша Теодорчика.
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