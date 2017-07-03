Легенда "Челси" Джон Терри переходит в "Астон Виллу"

Бывший многолетний капитан лондонского "Челси" и сборной Англии по футболу защитник Джон Терри подписал контракт с клубом "Астон Вилла". Об этом сообщил в Twitter владелец клуба из Бирмингема Тони Ся.

"Добро пожаловать в Бирмингем и "Астон Виллу", Джон Терри. Официальное объявление будет чуть позже", – написал китайский бизнесмен в соцсети.

Ранее в СМИ сообщалось, что 36-летний Терри подпишет однолетний контракт с "Астон Вилой" в статусе свободного агента.

Терри, дебютировавший в основной команде "Челси" в 1998 году, провел свой последний матч в форме "Синих" 21 мая в рамках заключительного тура чемпионата Англии сезона-2016/17 против "Сандерленда". В составе "Челси" Терри стал пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Кубка футбольной лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

"Астон Вилла" выступает в Чемпионшипе (втором по силу дивизионе страны) и в минувшем сезоне заняла 13-е место.