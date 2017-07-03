Любовь по-русски: Марадону в России уже обвинили в сексуальном скандале

Россиянка из Санкт-Петербурга предъявила обвинение легенде аргентинского и мирового футбола Диего Марадоне в сексуальных притязаниях.

Девушка сообщила, что пришла в элитную питерскую гостиницу в компании Марадоны и еще нескольких представительниц женского пола. По словам жительницы Российской Федерации, в номере компания подвыпила, а через полчаса петербуженка выбежала из номера полуобнаженной, упала на диван в холле и заявила сотрудникам отеля, что Диего Марадона ее домогался.

По другой версии, после совместного распития спиртного представители футболиста сами предложили барышне покинуть номер. Закутав девушку в плед, секьюрити вынесли ее из помещения.

При этом в полиции гражданка сообщила, что Марадона якобы предложил ей 500 евро за интимные услуги. По словам жительницы города на Неве, она оказалась в номере звезды из профессионального журналистского интереса, решив взять интервью, сообщают dni.ru.

Как сообщал сегодня УНИАН, Диего Марадона изъявил желание принять российское гражданство. Кроме того, он рассчитывает возглавить сборную этой страны, а Путина назвал "своим кумиром".