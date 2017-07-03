Диего Марадона захотел получить российское гражданство, назвав Путина "своим кумиром"

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона изъявил желание принять гражданство России. Об этом сообщает "Советский спорт".

Марадона прибыл в Москву 30 июня в рамках движения "Россия любит футбол", пишет издание. Он также посетил финал Кубка конфедераций, который проходил в РФ.

В ходе визита бывший футболист заявил, что очень надеется на встречу со "своим кумиром", президентом РФ Владимиром Путиным, и изъявил желание возглавить сборную России.

Аргентинец Диего Марадона за свою карьеру выступал в клубах из Аргентины, Испании, Италии. За сборную Аргентины он сыграл 91 матч, забив 34 гола. В 1986 году вместе с национальной командой он завоевал золото чемпионата мира.