Диего Марадона захотел получить российское гражданство, назвав Путина "своим кумиром"
10:46, 03 июля 2017Футбол
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Одиозная футбольная личность Диего Марадона сделал громкое заявление во время визита в Москву.
Диего Марадона / sportfm.ru
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона изъявил желание принять гражданство России. Об этом сообщает "Советский спорт".
Марадона прибыл в Москву 30 июня в рамках движения "Россия любит футбол", пишет издание. Он также посетил финал Кубка конфедераций, который проходил в РФ.
В ходе визита бывший футболист заявил, что очень надеется на встречу со "своим кумиром", президентом РФ Владимиром Путиным, и изъявил желание возглавить сборную России.
Аргентинец Диего Марадона за свою карьеру выступал в клубах из Аргентины, Испании, Италии. За сборную Аргентины он сыграл 91 матч, забив 34 гола. В 1986 году вместе с национальной командой он завоевал золото чемпионата мира.
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