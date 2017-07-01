Львовские "Карпаты" подписали игрока мадридского "Атлетико"

Львовские «Карпаты» заключили 2-летний контракт с полузащитником Юрием Ткачуком, сообщает Информационный центр ФК "Карпаты".

До недавнего времени футболист выступал в Испании в составе мадридского «Атлетико-Б» и «Мелильи».

Юрий Ткачук родился 18 апреля 1995 года в Кельменцах Черновицкой области. Воспитанник кельменской ДЮСШ. Впоследствии выступал в чемпионате ДЮФЛ за «Монолит» из Черноморска и харьковский «Металлист».

В составе харьковской команды дебютировал в групповом турнире Лиги Европы.

Выступал за сборные Украины разных возрастов, в том числе и за молодежную. В 2014-м году играл на чемпионате Европы в составе «сине-желтых» (U-19), а в следующем году на чемпионате мира (U-20).

В мае 2014-го года дебютировал в Премьер-лиге в составе «Металлиста».

В начале марта 2016-го года стал игроком мадридского «Атлетико-Б». Ткачук выступал за «молодежку» столичной команды в Терсере (четвертый испанский дивизион). В конце лета 2016-го Юрий стал футболистом «Мелильи», которая соревновалась в Сегунде Б (третий испанский дивизион).