Месси женился в своем родном городе в Аргентине (видео)

Вчера Лионель Месси в родном городе Росарио женился на своей девушке Антонелле, и свадьба одного из лучших футболистов в истории футбола стала главным событием дня в Аргентине, сообщает SportArena.

В 8:15 вечера по аргентинскому времени Лионель и Антонелла, которые имеют уже двух общих детей – Тиаго и Матео, — официально вступили в брак.

На свадьбе присутствовали более 250 звездных гостей, включая бывших и нынешних одноклубников по Барселоне: Хави Эрнандес, Луис Суарес, Карлес Пуйоль, Самуэль Это’О, Неймар, Хорди Альба, Серхио Бускетс, Сеск Фабрегас, Жерар Пике с женой Шакирой.

Также приехали на торжество партнеры по сборной Эсекьель Лавесси, Серхио Агуэро, Макси Родригес, Серхио Ромеро. Были замечены бывший теннисист Гильермо Кория и актер Нико Васкес.

Событие освещалось в аргентинских СМИ, которым, правда, был предоставлен лишь доступ к красной дорожке. Сама церемония бракосочетания была для журналистов закрытой, что неудивительно, ведь Лионель предпочитает избегать общения с прессой.

Тем не менее, несколько фрагментов даже закрытой части стали достоянием общественности.