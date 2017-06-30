Луганская "Заря" будет играть матчи Лиги Европы на "Арене-Львов"

Луганская "Заря" текущий розыгрыш Лиги Европы начнет с групповой стадии и проведет как минимум 3 домашних поединка, сообщает SportArena.

При этом, вероятнее всего, домашней ареной для "Зари" станет "Арена Львов".

«В ситуации с "Зарей" все согласовано, условия выгодны и для клуба, и для стадиона. На следующей неделе приедут руководители "Зари" и представители УЕФА, чтобы окончательно все утвердить и поставить печать под соглашением», — рассказал Директор государственного предприятия Арена Львов Евгений Болкун.

«С "Зарей" у нас нет никаких разногласий. Кроме того, могу отметить, что на матчах Лиги Европы во Львове будет новшество — мы установим электронную систему фиксации голов», - добавил Болкун.

Напомним, на минувший розыгрыш Лиги Европы "Заря" выбрала домашним стадионом арену Черноморец в Одессе, однако впоследствии у луганского клуба возник с Моряками финансовый конфликт, по причине которого сотрудничество на следующий сезон продлено не было.