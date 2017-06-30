Легенда легкой атлетики Усэйн Болт будет тренироваться с дортмундской "Боруссией"

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт будет тренироваться с дортмундской «Боруссией». Ямайский спринтер имеет твердое желание пробиться в команду.

«Я буду тренироваться с ними. Посмотрим, как пойдет обучение. Если все будет хорошо, я скажу, что хочу играть за них, если нет, я заткнусь», – сказал Болт журналистам газеты Marca.

Читайте такжеЛегендарный легкоатлет Усэйн Болт в последний раз примет участие в "Бриллиантовой лиге"Напомним, в прошлом году Болт уже заявляв о намерении пробиться в профессиональный футбол. Легендарный ямайский спортсмен является ярым поклонником «Манчестер Юнайтед».

Как сообщал УНИАН, Усэйн Болт планирует завершить карьеру спринтера этим летом. В последний раз он выступит на чемпионате мира в Лондоне, который состоится в первой половине августа.