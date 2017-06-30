Украинский футболист венгерского "Вашаша" забил два гола в Лиге Европы

В Петах-Тикве состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором "Бейтар" из Иерусалима принимал венгерский "Вашаш" и обыграл соперника со счетом 4:3, сообщает официальный сайт соревнований.

В столь результативной игре сразу дважы отличился украинский легионер венгерского клуба Евгений Павлов. На 36-й минуте украинец сравнял счет в матче (1:1), а в самой концовке тайма, на 43-й, вывел свою команду вперед.

Более того, на 52-й минуте счет стал 3:1 в пользу гостей и держался до 88-й минуты, пока в концовке израильтяне не забили три гола подряд - 4:3.

Тем не менее, у клуба украинского легионера будет шанс отыграться в ответном матче, который состоится 6 июля в Будапеште.

Как сообщал УНИАН, украинские команды стартуют в Лиге Европы с 3-го отборочного раунда, матчи которого пройдут 27 июля и 3-го августа.