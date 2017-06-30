"Металлист-1925" встретится с тернопольской "Нивой" в первом круге Кубка Украины

Сегодня в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины, сообщает ФФУ.

В жеребьевке принимали участие 22 представителя Второй лиги ПФЛ, обладатель Кубка Украины среди любительских команд – СК «Чайка» (Киевская обл.) и финалист Кубка Украины среди любительских команд – «Демня» (Львовская обл.) – в общем, 26 команд..

В Кубке они были поделены на 13 пар.

СК «Днепр-1» – «Буковина»

«Металлург» – «Полесье»

«Тернополь» – «Агробизнес»

«Арсенал-Киевщина» – «Прикарпатье»

«Чайка» – «Движение»

«Таврия» – «Скала»

«Демня» – «Днепр»

ФК «Львов» – «Кремень»

«Металлист 1925» – «Нива» Тернополь

«Судостроитель» – «Балканы»

«Никополь» – «Мир»

«Реал-Фарма» – «Энергия»

«Подолье» – «Нива» Винница

Базовый день первого прерварительного этапа Кубка Украины – 9 июля