"Металлист-1925" встретится с тернопольской "Нивой" в первом круге Кубка Украины
В Доме футбола состоялась жеребьевка первого раунда турнира.
Сегодня в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины, сообщает ФФУ.
В жеребьевке принимали участие 22 представителя Второй лиги ПФЛ, обладатель Кубка Украины среди любительских команд – СК «Чайка» (Киевская обл.) и финалист Кубка Украины среди любительских команд – «Демня» (Львовская обл.) – в общем, 26 команд..
В Кубке они были поделены на 13 пар.
СК «Днепр-1» – «Буковина»
«Металлург» – «Полесье»
«Тернополь» – «Агробизнес»
«Арсенал-Киевщина» – «Прикарпатье»
«Чайка» – «Движение»
«Таврия» – «Скала»
«Демня» – «Днепр»
ФК «Львов» – «Кремень»
«Металлист 1925» – «Нива» Тернополь
«Судостроитель» – «Балканы»
«Никополь» – «Мир»
«Реал-Фарма» – «Энергия»
«Подолье» – «Нива» Винница
Базовый день первого прерварительного этапа Кубка Украины – 9 июля