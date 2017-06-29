Бразильский арбитр с пистолетом пытался арестовать футболиста

Во время футбольного матча бразильской любительской футбольной лиги арбитр Камилу Еустакіо де Соуза с пистолетом пытался арестовать игрока.

Один из футболистов остро отреагировал на назначение арбитром пенальти и ударил его.

Де Соуза побежал на скамейку, чтобы достать из своего рюкзака пистолет и наручники. Увидев это, виновный игрок перелез через забор и убежал в раздевалку.

"Мои действия не были чрезмерными. Я отвечал за игру и контролировал ситуацию. Я принял решение действовать в качестве полицейского и арестовать гражданина, который на меня напал.

Я взял наручники, чтобы все могли видеть, что я не собираюсь использовать агрессию, а только планирую взять игрока под стражу ", - цитирует Де Соузу The Mirror.

Отметим, за свои действия Де Соуза может быть на два года отстранен от судейства.