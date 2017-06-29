Игрок "Динамо" Беланда сегодня должен прилететь в Стамбул

Полузащитник киевского «Динамо» Юнес Беланда, который, как сообщалось несколько дней назад, уже подписал контракт с «Галатасараем», сегодня после обеда прилетит в Стамбул, сообщает dynamo.kiev.ua со ссылкой на турецкие СМИ.

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Контракт Беланды с ежегодной зарплатой порядка 3-х млн евро подписан на 4 года. «Динамо» получит 8 миллионов евро в рассрочку за полтора года, а также еще миллион (по другим источникам — два) в виде бонусов, в частности, за участие футболиста в матчах Лиги чемпионов.