Глава независимой комиссии WADA рассказал о системе сокрытия допинга в российском футболе

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен полагает, что в российском футболе действует особая система сокрытия допинга. Это следует из интервью канадского юриста телеканалу ARD, выдержки из которого опубликованы в среду, 28 июня, сообщает Deutsche Welle.

"Есть 155 проб, которые еще не были проанализированы. Они были изъяты WADA. Мы проинформировали об этом ФИФА", - сообщил Макларен. Эксперт считает, что эти образцы мочи либо подверглись манипуляциям, чтобы избежать положительных результатов допинг-тестов, или же содержат запрещенные вещества, которые удастся выявить при повторной проверке.

Юрист пришел к выводу, что в России разработана специальная система, позволяющая российским футболистам уходить от обвинений в применении нелегальных субстанций. По мнению руководителя комиссии WADA, речь, в частности, идет о наборе "чистых" образцов, которые использовались спортсменами. В подтверждение своих слов Ричард Макларен ссылается на электронную переписку российских спортивных функционеров.

Читайте такжеФИФА подозревает всех футболистов сборной России в употреблении допинга перед ЧМ-2014 — СМИТак, в письме одного из них - имена чиновников не раскрываются, поскольку речь идет о ведущемся расследовании - сообщается, что в пробе, принадлежащей футболисту из российской премьер-лиги, обнаружен запрещенный препарат - дексаметазон. Этот синтетический глюкокортикостероид обладает противовоспалительным и иммунодепрессивным действием.

В ответе на электронное послание речь идет о возможных "предложениях", "вариантах" действий и "карантине". Из документов следует, что в качестве варианта решения называется подмена пробы, передает ARD. "У нас есть определенного рода информация, где содержатся отсылки к попыткам найти образец, который бы подходил для возможной подмены", - поясняет Макларен.

Сообщения о том, что сразу несколько игроков "Спартака", возможно, принимали допинг, появились в российских СМИ еще в октябре 2013 года. Макларен считает, что это - "всего лишь верхушка айсберга". По его словам, речь может идти в общей сложности о 30 футболистах.

В этой связи канадский эксперт призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) назначить специального следователя, который займется возможным применением допинга в этом виде спорта в России. При этом Ричард Макларен выразил уверенность в необходимости общенационального расследования.

В свою очередь, ФИФА на требование канадца пока не отреагировала, заявив лишь, что "расследования по обвинениям в адрес футболистов, упомянутых в так называемом докладе Макларена, будут продолжены в тесном сотрудничестве с WADA".