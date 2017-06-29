Украинские футболисты примут участие в первых матчах Лиги Европы

Сегодня состоятся 50 поединков первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2017/18. На этой стадии турнира примут участие 100 команд, представляющих слабейшие страны в таблице коэффициентов УЕФА. Они образуют 50 пар, победители которых выйдут в следующий раунд, сообщает SportArena.

Несмотря на то, что украинские клубы не стартуют на этой стадии (Олимпик и Александрия начнут еврокубковый путь с 3-го квалификационного раунда), немало клубов представлено украинскими футболистами. Среди наиболее известных из них — экс-форвард Волыни Евгений Павлов (сыграет за венгерский Бешаш в выездной встрече с Бейтаром), экс-защитник Днепра Алексей Ларин (в составе болгарского Дунава против Иртыша), форвард Александр Нойок, выступавший за Металлист (сыграет за Динамо Минск против фарерского НСИ), Дмитрий Лепа (в составе хорватского Осиека против Санта-Коломы из Андорры).

Особое внимание следует eделить польским клубам, в составе которых выступают сразу три украинца. Лех экс-защитника Карпат Владимира Костевича сыграет дома против македонского Пелистера, а Ягеллония, где выступают полузащитники Тарас Романчук и Дмитрий Хомченовский, будет противостоять на выезде Динамо Батуми, за который играет воспитанник киевского Динамо — вратарь Анатолий Тимофеев.

Старт первого поединка Лиги Европы будет дан в 15:00 по киевскому времени, когда армянский Ширак примет словенскую Горицу. Последние матчи 1-го круга будут сыграны в 22:15, Рейкьявик сыграет против финского Сейняоен, а другой исландский клуб — Стьярнан — будет противостоять ирландскому Шемрок Роверс.