"Карпаты" начнут новый сезон на старом стадионе "Украина"

Несмотря на отсутствие договора, а также каких-либо профессиональных навыков руководства «Арены Львов», львовские «Карпаты» вынужденно начнут новый сезон на стадионе «Украина», сообщает Информационный центр ФК "Карпаты".

ФК «Карпаты» стал инициатором 5-летнего контракта с «Ареной Львов», а сами переговоры инициировал еще с февраля. Однако, руководство «Арены Львов» регулярно затягивало переговоры, срывало их процесс или собственным нежеланием, или отсутствием каких-либо менеджерских видений.

Последнее предложение «зелено-белых» осталась без ответа. Таким образом, у клуба не осталось другого выхода, как вернуться на стадион «Украина».

Подробная информация о переговорах между «Карпатами» и «Ареной Львов» будет опубликована в ближайшее время, указано в сообщении.