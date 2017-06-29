Два бразильских легионера продлили контракты с луганской "Зарей"

Луганский футбольный клуб "Заря" продлил контрактные соглашения с двумя бразильскими легионерами – Рафаэлем Форстером и Паулиньо, сообщает пресс-служба клуба.

Рафаэль Форстер и Паулиньо перешли в стан «черно-белых» в январе 2016-го года. В прошедшем сезоне Форстер сыграл 32 матча и забил 8 голов. Что касается Паулиньо, то он провел в сезоне 2016/2017 37 поединков.

Как сообщал УНИАН, минувший сезон Премьер-лиги "Заря" завершила на 3-м месте в турнирной таблице и осенью будет играть в группововм турнире второго по значимости еврокубка - Лиги Европы.