4 полицейским предъявили обвинения из-за гибели 96 человек на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году

В Великобритании 28 июня предъявили обвинения шести людям по делу о давке на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году, в которой погибли 96 человек, передает Медуза.

Бывшего главного суперинтенданта полиции Южного Йоркшира Дэвида Дакенфилда, который отдал приказ пустить на уже заполненные трибуны опоздавших болельщиков, обвинили в непредумышленном убийстве 95 человек.

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Как пояснили в Королевской службе обвинителей, закон не позволяет привлечь Дакенфилда к ответственности за смерть 96-го человека, который умер спустя почти четыре года после случившегося.

Юрист Питер Меткалф, бывший главный суперинтендант Дональд Дентон и его подчиненный Алан Фостер обвиняются в препятствовании осуществлению правосудия за то, что изменили показания полицейских о случившемся во время предыдущих разбирательств.

Обвинения также предъявлены бывшему главному констеблю Южного Йоркшира и Мерсисайда Норману Беттисону и Грэму Генри Макреллу, который отвечал за безопасность в клубе "Шеффилд Уэнсдей".

Все обвиняемые, кроме Дакенфилда, предстанут перед судом 9 августа. Для начала процесса против него обвинению нужно добиться отмены решения судьи 1999 года, который рассматривал частное обвинение против полицейского и запретил снова привлекать его к ответственности.

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Давка на стадионе "Хиллсборо", в результате которой погибли 96 человек и около 400 пострадали, произошла 15 апреля 1989 года во время полуфинала Кубка Англии по футболу между клубами "Ноттингем Форест" и "Ливерпуль". Это случилось из-за того, что полиции направила две тысячи опоздавших болельщиков на полные трибуны, ограниченные металлическими решетками.

Напомним, в 2016 году было завершено новое судебное дознание причины смерти 96 погибших. Присяжные пришли к выводу, что к гибели людей привели ошибочные действия полиции.