В Национальном музее истории Украины откроется выставка, посвященная киевскому "Динамо"

В Национальном музее истории Украины откроется выставка, посвященная 90-летию «Динамо». На ней будут представлены материалы из фондов ФК «Динамо» Киев и НМИУ.

В центральной части выставки будут представлены Кубок обладателей кубков 1975 и Кубок обладателей Кубков 1986 года.

Тематически зал будет разделен на две части: левая посвящена периоду «Динамо» до 1991 года, справа будут представлены достижения клуба во время независимости Украины.

Среди экспонатов будут оригинальный абонемент на матчи «Динамо» 1941 года, хрустальная бутса Олега Блохина за 200-й гол за «Динамо», фотографии, грамоты и многое другое.

Открытие выставки состоится 29 июня в 16.00, сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

13 мая этого года киевскому "Динамо" исполнилось 90 лет. За 90-летнюю историю динамовцы разных поколений завоевали 60 титулов. Среди них - 28 чемпионств СССР и Украины, 20 национальных Кубков, три еврокубка. Звездные составы «Динамо» образца 1975-го, 1986-го и 1998-го годов стали одними из самых сильных команд в истории европейского футбола.