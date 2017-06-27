Сыгран первый матч сезона Лиги чемпионов, финал которой пройдет в Киеве

Сегодня с матчей первого раунда квалификации стартовала Лига чемпионов-2017/18.

В первом матче нового сезона главного еврокубкового турнира чемпион Армении "Алашкерт" переиграл андоррскую "Санта-Колому" со счетом 1:0. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Остальные три сегодняшних матча начались в 21.00 по киевскому времени.

"Викингур" (Фареры) — "Трепча" (Косово), 21:00

"Нью-Сэйнтс" (Уэльс) — "Еуропа" (Гибралтар), 21:00

"Хибернианс" (Мальта) — "Таллинн" (Эстония), 21:00

Отметим, что клубы из Косово впервые принимают участие в Лиге чемпионов.

В пятом матче 1-го раунда квалификации завтра сыграют "Линфилд" (Северная Ирландия) и "Фьорита" (Сан-Марино).

Финал Лиги чемпионов-2017/18 пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая 2018 года.