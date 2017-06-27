Киевское "Динамо" получит за своего легионера 10 миллионов евро

Марокканский полузащитник Юнес Беланда, который принадлежит киевскому "Динамо", продолжит карьеру в Турции. Об этом сообщают Футбольные трансферы со ссылкой на турецкие СМИ.

Стамбульский "Галатасарай" договорился с украинским клубом по трансферу марокканца. "Галатасарай" заплатит за 27-летнего футболиста 8 млн евро + 2 млн в виде бонусов.

Официально о трансфере будет объявлено в ближайшие дни, после того как Беланда пройдет медосмотр. Ожидается, что Юнес подпишет с "Галатасараем" 4-летний контракт.

Отметим, что прошлый сезон Беланда провел в аренде во французской "Ницце".