В тренерском штабе "Динамо" будет работать новый наставник из Хорватии

В тренерском штабе киевского "Динамо" пополнение. Одним из помощников Александра Хацевича стал хорватский специалист Ромео Вендлер.

Об этом Хацкевич рассказал в интервью официальному сайту ФК "Динамо". Последние четыре года Ромео Вендлер работал в клубной системе немецкого "Хоффенхайма". Там он отвечал за тактическую направленность работы игроков группы атаки, работал над их взаимодействием при обороне и при атаке.

Новый тренер присоединился к клубу вчера.

Читайте такжеГлавный тренер "Динамо" Хацкевич: Первую половину сбора посвятим силовой работе, вторую - тактике (видео) "Основной акцент работы Вендлера, уже когда мы вернемся со сборов, будет направлен на клубную академию. В ДЮФШ он будет отвечать за тренировочный процесс, за тот вектор развития, который мы избрали", - рассказал главный тренер команды Александр Хацкевич.

Напомним, вчера киевское "Динамо" отправилось на тренировочный сбор в Австрию. В основной группе исполнителей отсутствуют форварды Кравец и Гладкий, которые пока травмированы.

14 июля киевляне узнают соперника в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, а 15-го числа откроют сезон матчем за Суперкубок Украины с "Шахтером".