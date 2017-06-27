Главный тренер "Динамо" Хацкевич: Первую половину сбора посвятим силовой работе, вторую - тактике (видео)

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о планах на австрийский сбор «бело-синих» в интервью клубной пресс-службе, сообщает официальный сайт "Динамо".

"С завтрашнего дня и до 30-го числа, то есть до первой контрольной игры, мы снова будем готовиться в режиме двух тренировок в день. У нас запланирована как аэробная работа, так и силовая, мы должны до конца выполнить эту программу. Но в основном, конечно, мы уже больше сосредоточимся на работе над тактикой, над командными действиями. Как вы знаете, у нас запланировано шесть контрольных игр, так что вторая часть сбора будет направлена уже больше на тактику", - отметил Хацкевич.

Читайте такжеХацкевич: Тренер всегда прав. Если тренер не прав - смотри пункт первыйТакже тренер особо отметил игроков сборной Украины: "Андрей Ярмоленко и Николай Морозюк только вчера присоединились к группе и проделали первую работу. Поэтому, когда у основной группы будут игровые серии и тактика, им еще нужно будет проделать силовую и беговую работу, которую остальные ребята уже проделали. Так что к их нагрузке мы также будем подходить дифференцировано".

Говоря об условиях подготовки, Хацкевич отметил: "Поле, как вы видите, в прекрасном состоянии. Гостиница также высокого уровня, есть хороший спа-комплекс, необходимый футболистам для восстановления. Созданы все условия для качественной подготовки к новому сезону".

А говоря о новом тренере Ромео Вендлере, заметил: "Он присоединился к нам только сегодня. Последних четыре года Ромео работал в клубной системе «Хоффенхайма», отвечал за тактическую направленность работы игроков группы атаки, как нужно взаимодействовать при обороне и при атаке. Но основной акцент его работы, уже когда мы вернемся со сборов, будет направлен на клубную академию. В ДЮФШ он будет отвечать за тренировочный процесс, за то направление, которое мы выбрали".

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" накануне отправилось на тренировочный сбор в Австрию, где проведет 6 контрольных матчей.