Президент испанского "Бетиса" отказался от украинского легионера Зозули

Руководство испанского футбольного клуба "Бетис" задумало этим летом существенно сократить численность футболистов в первой команде, сообщает Команда 1 со ссылкой на испанскую Marca.

Среди тех, кого главный тренер Кике Сетьен назвал в числе ненужных ему исполнителей, оказался и украинский нападающий Роман Зозуля. Об этом, якобы, президент клуба Анхель Харо уже лично сообщил нашему футболисту.

Читайте такжеНовое руководство испанского "Бетиса" не видит украинца Зозулю в составе командыВместе с тем, у руководителей испанского ФК могут возникнуть проблемы с поиском новой команды для бывшего форварда "Днепра". Во-первых, после несостоявшейся аренды в "Райо Вальекано" Зозуля долгое время не выходил на поле. А во-вторых, его контракт с "Бетисом" рассчитан еще на два года.

Ожидается, что в ближайшее время стороны должны прийти к какому-то решению по данному вопросу.

Как сообщал УНИАН, Роман Зозуля был отдан "Бетисом" в аренду в другой испанский клуб "Райо Вальекано", ультралевые фанаты которого потребовали изгнать футболиста и обвинили его в нацизме. Зозуля вернулся в "Бетис", где до последнего времени тренировался и поддерживал форму.