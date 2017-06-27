Главный тренер сборной Украины по футболу Шевченко: "За Ярмоленко следят не только в "Баварии"

В период летнего межсезонья главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о перспективах лучшего игрока своей команды сменить клуб, а также отметил его высокий моральный дух, сообщает Команда1.

- Я считаю Андрея хорошим профессионалом и отличным игроком. Поверят в него, купят его — буду только рад. За него и за Динамо. Думаю, что за Ярмоленко следят не только Бавария и Анчелотти, но и другие хорошие клубы. Там очень важно доверие. Важно, чтобы все звезды сошлись. Вот этого я Ярмоленко и желаю, - отметил Шевченко.

"Андрей — настоящий профессионал, здравомыслящий парень. У него есть его карьера, и он должен о ней думать всегда. Должен выжимать из нее максимум. Даже если он останется в Киеве, у него будет возможность играть, надеюсь, в Лиге чемпионов, участвовать в важных матчах за сборную, стремиться выступить на чемпионате мира.

Впрочем, Ярмоленко думает и поступает именно так, как я говорю. Другого поведения и настроения мы за ним не замечали. Понимаю, что во всех поединках чемпионата Украины играть на максимуме своих возможностей сложно, но тут уже все зависит от личных амбиций. В Динамо тоже есть все, чтобы их реализовывать", - добавил главный тренер сборной.

Как сообщал УНИАН, ранее появилась информация о том, что лидером киевского "Динамо" заинтересовались в мюнхенской "Баварии".